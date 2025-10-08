الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة حالة جوية غير مستقرة، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر صباح اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، عن توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة . وتأتي هذه الحالة الجوية لتُعيد مشهد الأجواء الممطرة إلى الأذهان بعد فترة من الاستقرار النسبي، مما يستدعي من الجميع أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل والقيادة في الطرق المكشوفة ضثونق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير من الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة تضرب مناطق عدة في السعودية اليوم

بحسب التقرير الرسمي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن تتأثر مناطق جازان وعسير بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المحافظات المنخفضة والأودية. كما يُتوقع أن تتخلل هذه الحالة زخات من البَرَد مصحوبة بنشاط قوي في الرياح السطحية، مما قد يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في فترات الذروة المطرية.

وفي مناطق الباحة ومكة المكرمة، أشار المركز إلى أن الحالة ستكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، مع فرص لتكوّن السحب الركامية الممطرة على المرتفعات الجبلية والمناطق المجاورة لها. ومن المحتمل أن تشهد بعض المدن مثل الطائف والمخواة والليث زخات متفرقة خلال ساعات النهار والمساء، مع نشاط ملحوظ في الرياح.

أما في المناطق الشمالية والغربية مثل الجوف وتبوك، فقد حذّر التقرير من احتمال تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة، خصوصاً في المناطق المرتفعة أو القريبة من السواحل.

وفي المنطقة الشرقية، ستتأثر الأجواء بكتلة هوائية رطبة مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات، ترافقها رياح سطحية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تفاصيل الرياح وحالة البحر الأحمر

أوضح المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 50 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، بينما تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الموج سيتراوح بين متر إلى مترين في الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف في الجنوب، وقد يتجاوز المترين في بعض الأوقات أثناء نشاط الرياح. أما حالة البحر فتكون متوسطة الموج شمالاً ووسطاً، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة تميل إلى المائجة جنوباً باتجاه خليج العقبة.

هذه التغيرات تستدعي من مرتادي البحر وخصوصًا الصيادين ومالكي القوارب الصغيرة أخذ الحذر، وتجنب الإبحار أثناء فترات اشتداد الرياح أو ظهور السحب الرعدية في الأفق.

حالة الخليج العربي