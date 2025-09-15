نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاراز مستمر في صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المراكز العشرة الاوائل في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر في 15 سبتمبر 2025، حفاظ جميع اللاعبين العشرة الاوائل على مراكزهم. الكاراز مستمر في صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب ليكون ترتيب اللاعبين العشرة الاوائل على الشكل التالي: 1- كارلوس الكاراز 11540 نقطة 2- يانيك سينر 10780 نقطة 3- الكساندر زفيريف 5930 نقطة 4- نوفاك ديوكوفيتش 4830 نقطة 5- تايلور فريتز 4675 نقطة 6- بن شيلتون 4280 نقطة 7- جاك درابر 3690 نقطة 8- اليكس دي مينور 3545 نقطة 9- لورنزو موسيتي 3505 نقطة 10- كارين خاتشانوف 3280 نقطة

