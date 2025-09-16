نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث يختار أحمد ناصر نائبًا للرئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس الثقة والخبرة الرياضية، أعلن الكابتن اسماعيل موسي رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث عن اختيار المهندس أحمد ناصر محيي الدين نائبًا لرئيس الاتحاد، تقديرًا لمسيرته الطويلة وجهوده في خدمة الرياضة المصرية والإفريقية

جاء اختياره احمد ناصر نائبا لاتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث ايمانا بأن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وطريقها نحو النهوض والتقدم وتعزيز دورهم ومسؤولياتهم وإعداد جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل ويأتي هذا تأكيدًا على توجيه القيادة السياسية وزارة الشباب والرياضة في الاستثمار في طاقات الشباب، وإتاحة الفرص أمامهم لتطوير مهاراتهم القيادية وصقل خبراتهم ومما يعزز العمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث بالاضافة لجهود ناصر المستمرة لدعم وتطوير لعبة الخماسي الحديث، وتعزيز مكانة اللاعبين المبدعين مما يساهم في زيادة الوعي الرياضي وتوسيع نطاق جمهور لعبة الخماسي الحديث في مصر والوطن العربي والعالم ككل فضلا عن تفوقه الرياضى في العديد من مختلف الرياضة وتركه بصمة واضحة في تطوير الألعاب الفردية والجماعية، إضافة إلى دوره في تعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية

من جانبه أعرب الكابتن إسماعيل موسي رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لنائبه بالفترة القادمة وفي مهمته لخدمة وتطوير لعبة الخماسي على المستويين الإقليمي والدولي مؤكدا سيادته ان النجاح المثمر والمستمر لا يأتي الا من خلال التعاون مع الشباب والاستعانة بحماسهم وافكارهم البناءه وان سر النجاح والتقدم لا ياتى الا بالدعم المتبادل، والعمل الجماعي الذي يجمع بين الخبرات المختلفة

من جانبه تقدم السيد زاري سيلفستر رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث والسيد إسماعيل لينياني الأمين العام بخالص التهانى إلى المهندس أحمد ناصر محيي بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس الاتحاد مؤكديا ان هذا التعيين يعزز جهود تطوير رياضة الخماسي الحديث في القارة الإفريقية وإنه سيمنح دفعة جديدة لمسيرة هذه الرياضة

من جانبه أعرب المهندس أحمد ناصر عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل مسؤولية كبيرة سيدعم من خلالها اللاعبين الشباب، وسيعمل على فتح آفاق أوسع أمام الرياضة الإفريقية للوصول إلى منصات التتويج العالمية