الرياض - كتبت رنا صلاح - هناك مشروبات تشبه الممرات السرية في جسد الإنسان، لا تشرب فحسب بل تعاش، كأنك تعبر بها من ضيق اليوم إلى رحابة الغد، ومن صخب الداخل إلى هدوءٍ يشبه حضن الأرض، وفي قلب هذا العبور يقف الشمر، ليس كعشب يغلي في الماء، بل كجسر يربط بين لحن الطبيعة ونبض الروح، بين جوع الجسد وعطش القلب، فإذا ارتشفت منه رشفة، كأنك ارتشفت فصلًا جديدًا من كتاب لم يكتب بعد.

«هتخلي عودك سمباتيك».. عشبة مطبخية سحرية تزيل الكرش دون ريجيم… تعرفوا عليها لا تفوتها

لا يتوقف تأثير الشمر عند مذاقه العطري، بل يمتد ليكون معينًا طبيعيًا لمن يسعى للرشاقة، فهو يساعد على تقليل الشهية ويمنح إحساسًا طويلًا بالشبع، مما يساهم في خفض كميات الطعام المتناولة، إضافة إلى ذلك فإن احتواءه على مضادات الأكسدة يسرع عملية الأيض ويعزز نشاط الجسم وحيويته، كما يطرد الغازات ويخفف من الانتفاخ ليمنح البطن راحة وخفة، ومن هنا يصبح إدخاله في الروتين اليومي خطوة بسيطة لكنها مؤثرة في طريق الصحة.

فوائد للهضم وراحة الجهاز الهضمي

وإذا انتقلنا إلى جانب آخر من فوائده، نجد أن الشمر يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل ملحوظ، فهو يخفف من اضطرابات المعدة ويعمل على استرخاء القولون، مما يمنح شعورًا دائمًا بالراحة بعد الوجبات، ومع الاستمرار في تناوله يصبح الهضم أكثر انتظامًا وتوازنًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على المزاج والنشاط العام.

طرق التحضير وأوقات مثالية للتناول

أما عن طريقة التحضير، فهي في غاية البساطة، إذ ينقع مقدار ملعقة كبيرة من بذور الشمر في ماء ساخن لنحو 10 إلى 15 دقيقة ثم يصفى ويشرب دافئًا، ومن الأفضل تناوله صباحًا لتعزيز الشبع، أو مساءً لتهدئة الأعصاب وتحسين النوم، ومع الانتظام يغدو الشمر رفيقًا لا يستغني عنه، يربط الجسد بالخفة والروح بالسكينة.