نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب إنبي: الأهلي يفتقد شخصية البطل.. وسنتواجد ضمن السبعة الكبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد العجوز لاعب وقائد نادي إنبي، أن النظام الجديد للدوري المصري الممتاز جعل البطولة هذا الموسم استثنائية وأكثر صعوبة، مشددًا على أن كل الفرق استعدت بقوة ودعمت صفوفها، ففي الوقت الذي يتعثر فيه الأهلي بطل مصر وإفريقيا بكل نجومه نجد الزمالك والمصري ووادي دجلة ومودرن سبورت وإنبي متواجدين بقوة في المراكز الأولى.

وتابع "العجوز" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الدوري يحتاج لأصحاب النفس الطويل والذين يمتلكون خبرات كبيرة وقائمة لاعبين جاهزين في أي وقت، المنافسة ستكون صعبة على الثلاثة مراكز خلف فرق المربع الذهبي، وأعتقد أنها لن تخرج بين هذه الأسماء، سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي ومودرن سبورت وإنبي.

وأضاف أحمد العجوز: المنافسة على اللقب تتطلب معايير آخرى وإمكانيات غير متوافرة سوى في الثلاثي الكبار، الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وواصل لاعب إنبي: الأهلي قادر على العودة للمنافسة واقتناص اللقب، هذا حدث من قبل تعثر في البداية وفي النهاية يتوج بالبطولة، المارد الأحمر يحتاج للاستقرار الفني وتركيز اللاعبين ووقتها سيعود أقوى من الآن.

واختتم قائد الفريق البترولي حديثه: الأهلي بعيد تمامًا هذا الموسم عن شخصية البطل المعروفة عنه والتي تظهر في الأوقات الحاسمة والصعبة، مشكلة الأهلي هو تركيز اللاعبين مع أنفسهم وطموحاتهم الشخصية وليس الفريق، كل لاعب يريد إثبات أنه النجم، عودة الأهلي تحتاج لتركيز لاعبيه لصالح الفريق وأهدافه وأن يلعبوا لاسمه، وقتها ستعود شخصية البطل.

