بسعر 30 ريال.. موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال

الرياض - كتبت رنا صلاح - موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز من أكثر الموضوعات إثارة لاهتمام مشجعي كرة القدم في السعودية ومصر هذه الأيام، إذ يترقب الجميع هذه القمة المنتظرة ضمن كأس الإنتركونتيننتال 2025 التي تستضيفها مدينة جدة، ويبحث المشجعون عن أسهل طريقة للحجز وحضور أجواء المنافسة المباشرة التي تعد بالكثير من الإثارة والتشويق.

يحمل موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز طابعا خاصا هذا العام، فقد تحدد الموعد الرسمي للقاء يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، ويأتي هذا اللقاء في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ومن المتوقع أن تمتلئ مدرجات الملعب بجماهير متعطشة لرؤية فريقيهما وجها لوجه في مواجهة قد تشكل نقطة تحول في مسيرة البطولة هذا الموسم، ولهذا السبب زادت أهمية معرفة موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز بين المشجعين.

حين يبدأ السؤال عن موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز، تتصدر منصة Webook قائمة الحلول الإلكترونية السهلة والسريعة، فقد تم تخصيص هذه المنصة كوجهة رسمية لحجز تذاكر اللقاء، وهذا يجعل عملية الحجز سلسة لجميع الراغبين في الحضور، ويفضل دائمًا الإسراع بالحجز عند الإعلان عن فتح التذاكر لأن المباراة ذات شعبية هائلة والطلب مرتفع للغاية، ولتسهيل خطوات الحجز، يمكنك اتباع هذه القائمة:

البحث عن حدث “كأس الإنتركونتيننتال” أو مباشرة عن مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز.

النقر على الأيقونة الخاصة بالمباراة لاختيار نوع التذكرة التي تلائمك (VIP، الفئة الأولى، الفئة الثانية).

تحديد عدد التذاكر المطلوبة وفق رغبتك.

الانتقال لصفحة الدفع وملء بياناتك بشكل آمن.

بعد إنهاء الدفع، ستحصل على التذاكر عبر البريد الإلكتروني أو على حسابك بالمنصة.

فئات التذاكر المتاحة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

يهتم كثيرون بمعرفة تفاصيل فئات التذاكر المتوفرة في مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز، لتحديد الفئة الأنسب حسب ميزانيتهم وتجربتهم المفضلة، ويُوضح الجدول التالي الاختلافات الجوهرية بين الأنواع المختلفة للتذاكر:

VIP مقاعد مميزة وقريبة، خدمات ضيافة حصرية

الفئة الأولى مقاعد جيدة الرؤية وسط الأجواء الجماهيرية

الفئة الثانية أسعار اقتصادية مع تجربة حضور مقبولة

