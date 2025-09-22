فـي الدوري المصري : مواجهات فـي المتناول للزمالك والأهلي قبل القمة وغياب بيراميدز مجددا

القاهرة ـ أ.ف.ب: يخوض كل من الزمالك والأهلي مباراتين في المتناول في المرحلة الثامنة من الدوري المصري لكرة القدم، قبل قمتهما المرتقبة الأسبوع المقبل، في غياب ثالث أضلاع المنافسة بيراميدز، بعدما تأجلت مباراته مع كهرباء الإسماعيلية بسبب ارتباطه بخوض مباراة الأهلي السعودي في جدة ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال. ويستقبل الزمالك الجونة اليوم الثلاثاء، فيما يحل الأهلي حامل اللقب ضيفا على حرس الحدود في اليوم ذاته.وبعكس التوقعات قبل الموسم، كانت انطلاقة الزمالك مميزة للغاية بعدما حصد 16 نقطة في الجولات الـ 7 الأولى وضعته في قمة الترتيب بفارق نقطتين أمام المصري الثاني.وحقق الزمالك 5 انتصارات كان آخرها بالجولة الماضية على حساب الإسماعيلي 2-0 في الإسماعيلية، ليواصل الانفراد بصدارة الترتيب، بالرغم من خضوع الفريق لعملية تغيير شبه شاملة قبل بداية الموسم وضم 10 لاعبين جدد بقيادة فنية للبلجيكي يانيك فيريرا.ويدين الزمالك بالفضل في سلسلة انتصاراته لتألق نجومه الجدد، خصوصا الجناح البرازيلي جوان ألفينا والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ صاحب الهدف الثاني في مباراة الإسماعيلي، بالإضافة لتوهج المخضرم عبد الله السعيد الذي يقود الفريق ببراعة بالرغم من إتمامه عامه الأربعين.وتأمل جماهير الفريق الأبيض في مواصلة الانتصارات والحصول على دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي التي تحمل أهمية كبيرة سواء على صعيد المنافسة أو من الناحية المعنوية.إلا أن فيريرا أكد ان فريقه لا يفكر في مباراة الأهلي، وقال «تركيزنا الآن هو في مواجهة الجونة، وبعد ذلك سنفكر في المباراة التالية. إذا شعرت أن أي لاعب يفكر في مباراة القمة من الآن لن يكون في حساباتي، وتركيزنا في مباراة الجونة فقط».ويدخل الزمالك مباراة الجونة التي تقام على استاد القاهرة الدولي في غياب الثلاثي محمود حمدي (الونش) والمغربي محمود بنتايك وألفينا للإيقاف، فيما قد يعتمد فيريرا منذ البداية على الجناح المغربي الشاب عبد الحميد معالي الذي شارك بديلاً في مباراتي المصري والإسماعيلي الأخيرتين وقدم مستوى طيبا نال استحسان جماهير الفريق الأبيض.وتبدو مهمة الزمالك في المتناول أمام الجونة الذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد في 6 مباريات بقيادة مدربه الشاب أحمد مصطفى (بيبو). من جانبه، يحل الأهلي ضيفاً على حرس الحدود بملعب الكلية الحربية بالقاهرة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لحامل اللقب.ويسعى الأهلي لاستمرار التعافي الذي بدأ بالفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية بهدف وحيد سجله محمود حسن (تريزيغيه)، وكان الفوز الثاني فقط في 6 مباريات بالدوري للأهلي الذي تعادل في 3 مباريات وخسر أمام بيراميدز في بداية كارثية لحامل اللقب كلفته إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو والاستعانة بعماد النحاس مدرباً موقتاً. وبالرغم من الفوز على سيراميكا كليوباترا، إلا ان الأهلي لا يزال في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، وتبدو جماهيره غير راضية عن أداء الفريق وهو ما ظهر جلياً من هجومها على اللاعبين قبل بداية مباراة سيراميكا الأخيرة وهو ما قابله اللاعبون بالاعتذار لجماهيرهم بعد المباراة.