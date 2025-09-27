نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد تولوز في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت المحترف بصفوفه مصطفى محمد، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق تولوز اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد تولوز ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد تولوز

وتنطلق صافرة بداية مباراة نانت وتولوز مساء السبت في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نانت وتولوز

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

