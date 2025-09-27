الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت مباراة الكويت والقادسية في الجولة الرابعة من الدوري الكويتي أحداثا مثيرة تمثلت في مشادة واشتباكات بالأيدي بين الجهازين الفنيين للفريقين عقب مراجعة الحكم لإحدى الكرات عبر تقنية الفيديو.

اشتباكات بين جهازي الكويت والقادسية واتحاد الكرة الكويتي يعلق

وتوترت الأجواء بشكل أكبر بعد طرد لاعب القادسية سفيان بوشار في الدقائق الأخيرة من اللقاء حيث حاول المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا المتواجد على مقاعد البدلاء التدخل لفض الاشتباكات قبل أن يتراجع بينما شارك عمرو عبد الفتاح عموري مع فريق الكويت في المباراة.

وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان رسمي عن أسفه ورفضه التام للأحداث التي صاحبت المواجهة مؤكدا أنها تسيء لمنظومة كرة القدم بشكل خاص والرياضة الكويتية بشكل عام، لاسيما وأن المباراة كانت محل متابعة من الجماهير سواء داخل أو خارج الكويت.

وانتهت المباراة بفوز الكويت على القادسية بهدفين مقابل هدف ليرفع الكويت رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول الترتيب مؤقتا بفارق ثلاث نقاط عن القادسية الوصيف وبفارق مماثل عن العربي الذي تبقى له مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.