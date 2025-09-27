 المنتخب الوطني للكرة الطائرة يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشابات تحضيراته المكثفة استعداداً للمشاركة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب والتي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 تشرين الأول المقبل.

ويُمثل المنتخب الوطني كل من اللاعبات: ساشا أبو صوا وعسل مراد وماسه الخطيب وياسمينه حناوي وجنى خليفة ورايه قعوار وغيداء العشوش وكويفا كاثرين حنانيا وسلمى أبو بكر وسارة النجار وملك جلاد وحلا مبارك فيما يتكون الجهاز الفني من المدير الفني حسن الحصري والمدرب يعقوب القهوجي.

وأشار مدرب المنتخب الوطني يعقوب القهوجي، إلى أن المنتخب الذي سيشارك في دورة الألعاب الآسيوية للشباب تم تشكيله حديثاً، مُضيفاً "هذا المنتخب مزيج من منتخب الناشئات تحت 16 عاماً الذي سيشارك في بطولة آسيا في تشرين الثاني بالعاصمة عمان ومع مجموعة أُخرى من اللاعبات الأكبر عمراً من منتخب الناشئات والمسموح لهن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقبلة".

ويتدرب المنتخب الوطني بواقع خمس وحدات تدريبية في الأسبوع بهدف رفع القدرات الفنية والبدنية عند اللاعبات والوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبيل التوجه إلى البحرين وبدء المنافسات.

وسيشارك في منافسات كرة الطائرة للشابات في الدورة المقبلة، 12 منتخباً حيث تم تقسيهما على 4 مجموعات إذ حل المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الصين وهونغ كونغ.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات، البحرين وإيران وقطر وجاءت منتخبات، الصين تايبيه وكازاخستان وإندونيسيا في المجموعة الثالثة وضمت المجموعة الرابعة منتخبات، تايلاند وكوريا الجنوبية والفلبين.

وستقام منافسات كرة الطائرة للشابات خلال الفترة من 19 تشرين الأول إلى 29 من الشهر ذاته في مدينة عيسى الرياضية.