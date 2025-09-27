الرياض - كتبت رنا صلاح - نجح المتسابق المصري كريم هاني - (بي إم دبليو إي 46)، في اعتلاء منصة التتويج بالمركز الأول في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت التي أقيمت يومي الخميس والجمعة في ساحة رالي الأردن بالبحر الميت.

المصري هاني يعتلي الجولة الثالثة من بطولة الأردن للدرفت

وجاء المتسابق الأردني رأفت هارون (تويوتا جي تي 86) ثانيا، وحل المتسابق الأردني عبد الله حمادة (بي إم دبليو إي 92) ثالثا، بينما جاء المتسابق الأردني مؤيد يوسف (تويوتا جي تي 86) رابعا، والذي حسم لقب البطولة للعام الحالي 2025.

وسجل للمشاركة بالجولة 35 متسابقا يمثلون الأردن وفلسطين ومصر، ليؤكدوا على المكانة المتنامية لرياضة الدرفت في المنطقة.

واشتعلت أجواء المنافسة على حلبة البحر الميت في الجولة النهائية من البطولة، بعدما قدم المتسابقون عروضا مبهرة حبست أنفاس الجماهير حتى اللحظات الأخيرة.

ومنذ الجولات التأهيلية، ارتسمت ملامح صراع قوي بين نخبة من أبرز السائقين من الأردن وفلسطين ومصر، وتأهل 24 متسابقا من الجولات التأهيلية التي أقيمت الخميس، إلى الجولة النهائية للسباق التي أقيمت الجمعة، وهم: عبد الله حمادة (بي إم دبليو إي 92)، كريم هاني (مصر) - (بي إم دبليو إي 46)، مؤيد يوسف (تويوتا جي تي 86)، سهيل الأصبح (فلسطين) - (بي إم دبليو إي 46)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، غيث أبو طاعة (تويوتا ألتيزا)، فؤاد زاش (نيسان سيفيرو إي 31)، ثائر الجعفري (بي إم دبليو إي 30)، فارس صرار (بي إم دبليو إي 46)، أنس الحلو (بي إم دبليو إي 46)، ياسر الحلو (بي إم دبليو إي 30)، رمزي رمزي (مصر) - (نيسان سيلفيا إس 14)، محمد شقير (بي إم دبليو إي 30)، عمار الهباهبة (نيسان ألتيما)، قيس شنك (بي إم دبليو إم 3)، سعيد صالح (بي إم دبليو إي 46)، عصام الجمل (بي إم دبليو إي 46)، أحمد الجبالي (نيسان سيلفيا إس 13)، عبد الله الصقور (بي إم دبليو إي 30)، راكان لطفي (بي إم دبليو إي 46)، راكان أبو رزيق (بي إم دبليو إي 30)، محمد كعوش (بي إم دبليو إي 46)، محمد زردق (مصر) - (نيسان إس 13)، ضياء القواسمة (تويوتا ألتيزا).

وفي دور الـ16 فاز عبد الله حمادة على سعيد صالح، وثائر الجعفري على ضياء القواسمة، ورأفت هارون على رمزي رمزي، ومحمد شقير على سهيل الأصبع، ومؤيد يوسف على عمار الهباهبة، وغيث أبو طاعة على ياسر الحلو، وأنس الحلو على فؤاد زاش، وكريم هاني على قيس شنك.

وفي دور الثمانية، خطفت المواجهات الأنظار، وفاز عبد الله حمادة على ثائر الجعفري، ورأفت هارون على محمد شقير، ومؤيد يوسف على غيث أبو طاعة، وكريم هاني على أنس الحلو، أما في دور الأربعة، فاز رأفت هارون على عبد الله حمادة، وكريم هاني على مؤيد يوسف.

وفي النهائيات، حسم المصري كريم هاني اللقب عن جدارة، متوجا بالمركز الأول، وجاء الأردني رأفت هارون في المركز الثاني، فيما خطف عبد الله حمادة المركز الثالث، وحل مؤيد يوسف رابعا.