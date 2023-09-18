نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات المتوقع اليوم والغد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف المركز الوطني للأرصاد، أن الإمارات ستتأثر بمنخفض جوي اليوم وغداً، نتيجة لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الشرق في طبقات الجو السطحية والعلوية.

وترافق المنخفض كتلة هوائية رطبة ومع وجود الجبال شرقاً، تؤدي إلى تطور السحب الركامية المحلية على شرق الدولة بعد الظهر. تمتد على بعض المناطق الداخلية باتجاه السواحل مصحوبة بسقوط أمطار.

وتشهد البلاد اليوم وغداً، سحباً ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة. وقد يصاحبها البرق والرعد وسقوط بعض البرد أحياناً على مناطق مختلفة من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً، وتمتد على بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. أما البحر فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.



