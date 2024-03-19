نشكركم على متابعتكم خبر اعتماد برنامج مطابقة مهن خدمات العاملين في قطاع النفط والغاز في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

أبوظبي في الثلاثاء 19 مارس 2024 01:56 مساءً

اعتمدت إدارة خدمات تقييم المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وبالتعاون مع دائرة الطاقة، برامج مطابقة خدمات الأفراد لعدد 8 مهن في قطاع النفط والغاز في إمارة أبوظبي.

وبحسب “وام”، جاء الاعتماد بعد أن تم استكمال البرنامج التجريبي والاختبارات النهائية لبرامج مطابقة مهن خدمات الأفراد العاملين في مجال النفط والغاز البترولي المسال، والذي تم من خلاله تقييم مهارات وكفاءات 100 عامل، تمت على مرحلتين وفقًا للمهن المستهدفة في برامج المطابقة وعددها 8 مهن.

وتتضمن المهن المستهدفة في البرنامج، مهنة فني تركيب مواسير النحاس، ومهنة فني كهرباء الأجهزة الدقيقة، ومهنة براد أنابيب الغاز، ومهنة مساعد لحام أنابيب الغاز، ومهنة مساعد نقل اسطوانات الغاز البترولي المسال، ومهنة قارئ توصيل وفصل عداد الخدمة، ومهنة فني عمليات، ومهنة فني لحام تركيب مواسير الصلب والكربون.

ويهدف اعتماد البرنامج والاختبارات العملية لهذه المهن إلى ضمان أن يتمتع العاملون في قطاع النفط والغاز البترولي المسال بالمهارات والكفاءات اللازمة للقيام بمهامهم بشكل فعال وآمن، ومن المؤكد أن تسهم نتائج هذه الاختبارات في تحسين وتعديل متطلبات المطابقة للمهن المستهدفة في المستقبل.

وأشاد سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات، بهذه المناسبة بتعاون دائرة الطاقة البناء وشراكتهم في إجراء وتقييم الاختبارات.

وأعرب عن شكره وتقديره لفريق إدارة خدمات تقييم المطابقة بالمجلس على جهودهم المبذولة في تنفيذ هذه البرنامج، مشددا على أهمية تعاون القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ برامج المطابقة وتقييمها، مما يُعزز الجهود المستمرة لتعزيز مستوى الجودة والأداء في قطاع النفط والغاز البترولي المسال في أبوظبي.