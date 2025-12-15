إنتر يستعيد الهيبة محلياً

إنتر يستعيد الهيبة محلياًقبِل إنتر هدية ساسوولو بإسقاطه مضيفه ميلان في فخ التعادل 2-2، فانتزع المركز الأول من جاره بفوزه الثمين على مضيفه جنوى 2-1 الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إيطاليا في كرة القدم، مستفيداً أيضاً من خسارة نابولي، حامل اللقب وشريك ميلان السابق في الصدارة، أمام مضيفه أودينيزي 0-1.

ويدين إنتر بفوزه إلى قائده المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي صنع الهدف الأول للمدافع الدولي الألماني يان بيسيك (6)، وسجل الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يسجل البرتغالي فيتينيا هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 68.

وهو الفوز الثالث توالياً لإنتر في الدوري والحادي عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ميلان، ونقطتين أمام نابولي.

وتصالح رجال المدرب الروماني كريستيان كيفو مع الجماهير عقب خسارتهم الثلاثاء أمام ضيفهم ليفربول الإنكليزي (0-1) في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكانت الثانية توالياً في المسابقة القارية العريقة بعد الأولى أمام أتلتيكو مدريد الإسباني (1-2).

واستعاد يوفنتوس توازنه عقب الخسارة أمام نابولي 1-2 في المرحلة الماضية، وتغلب على مضيفه بولونيا بهدف وحيد سجله المدافع الكولومبي خوان كابال (64).

وأكمل بولونيا المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد النرويجي توربيورن لايساكر هيجيم (69).

وصعد جوفنتوس إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بولونيا الذي تراجع إلى السادس.

وفي الجولة ذاتها، تعادل ميلان مع ضيفه ساسولو بهدفين لمثلهما ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني مقابل 21 نقطة لساسولو في المركز التاسع.

وتغلب فيرونا على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر مقابل 6 نقاط لفيورنتينا في المركز العشرين الأخير.