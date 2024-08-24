جامعة الشارقة تحقق قفزة نوعية في “تصنيف شنغهاي”

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 08:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حققت جامعة الشارقة قفزة نوعية في تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات 2024م، حيث تقدمت على الأقل 200 مركز عن تصنيف العام الماضي، مؤكدة مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

وبحسب “وام”، أعلن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات 2024م ارتقاء جامعة الشارقة إلى أفضل 701-800 جامعة عالميا، وبذلك تحتل المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات.

وفي التصنيفات الخاصة بالتخصصات، أظهرت الجامعة أداء استثنائيا، حيث صُنفت ضمن أفضل 150 جامعة عالميا في الهندسة الميكانيكية وعلوم وهندسة الطاقة والطب السريري، واحتلت مركزاً ضمن أفضل 200 جامعة في مجال الصحة العامة.

وفي تخصصات طب الأسنان وعلوم الفم والهندسة الكيميائية، صُنفت ضمن أفضل 300 عالميا، وضمن أفضل 400 عالميا في تخصصات علوم وهندسة المواد والعلوم البيولوجية البشرية، وضمن أفضل 500 في العلوم الصيدلانية والاقتصاد.

ورفع سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة التهنئة إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، مؤكدا أن صعود الجامعة في التصنيفات العالمية هو شهادة على التزامها بالتميز الأكاديمي وجودة الإنتاج البحثي لأعضاء هيئتها التدريسية، وتعزيز ثقافة البحث العلمي التطبيقي ذات التأثير الإيجابي على المجتمع، بجانب التزامها بتوفير تعليم عالمي المستوى لطلبتها.