هل يحتاج الأطفال للاستحمام يوميًا فى فصل الشتاء؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - ليس بالضرورة أن يستحم الأطفال يوميًا في فصل الشتاء. على الرغم من أن النظافة الشخصية مهمة جدًا، إلا أن الإفراط في الاستحمام، خاصة في فصل الشتاء، قد يؤدي إلى جفاف الجلد وتقشيرها، خاصةً لدى الأطفال الذين يمتلكون بشرة حساسة.

متى يحتاج الطفل للاستحمام في الشتاء؟

بعد اللعب في الخارج: إذا كان الطفل قد لعب في الخارج وتسخن أو تلطخ بمواد.

قبل النوم: إذا كان الطفل يتعرق كثيرًا أثناء النوم.

عند وجود أوساخ ظاهرة: مثل بقع الطعام أو التربة.

كم مرة يكفي استحمام الطفل في الشتاء؟

يعتمد ذلك على عمر الطفل ونشاطه:

الرضع والأطفال الصغار: 3 مرات في الأسبوع كافية.

الأطفال الأكبر سنًا: يمكن زيادة عدد مرات الاستحمام إلى 4 أو 5 مرات أسبوعيًا، حسب الحاجة.

نصائح هامة للاستحمام في الشتاء

استخدام الماء الدافئ: تجنبي الماء الساخن جدًا، فهو يجفف البشرة.

اختيار صابون لطيف: استخدمي صابونًا خاصًا بالأطفال، خاليًا من العطور والمواد الكيميائية القاسية.

ترطيب البشرة: بعد الاستحمام، قومي بترطيب بشرة طفلك بكريم مرطب مناسب للأطفال.

تقصير مدة الاستحمام: لا تجعلي الاستحمام طويلًا لتجنب جفاف البشرة.

الحفاظ على درجة حرارة الغرفة دافئة: قبل وبعد الاستحمام، تأكدي من أن درجة حرارة الغرفة دافئة لمنع شعور الطفل بالبرد.

لماذا قد يكون الاستحمام اليومي ضارًا في الشتاء؟

جفاف البشرة: يزيل الاستحمام الزيوت الطبيعية التي تحمي البشرة، مما يؤدي إلى جفافها وتشققها.

ضعف الجهاز المناعي: قد يزيد الاستحمام المتكرر من خطر الإصابة بالعدوى، حيث يزيل الطبقة الواقية على الجلد.

التوتر والقلق: قد يجد بعض الأطفال الاستحمام تجربة مرهقة، خاصة في فصل الشتاء.

ختامًا، من المهم تكييف روتين استحمام طفلك مع احتياجاته وظروف الطقس. إذا لاحظت أي مشاكل في بشرة طفلك، مثل الجفاف أو الحكة، استشيري طبيب الأطفال.