محمد بن راشد يخصص يوم جلوسه لهذا العام لتكريم الشيخة هند بنت مكتوم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تخصيص ذكرى يوم توليه مقاليد الحكم في إمارة دبي لهذا العام، والذي يوافق الرابع من يناير، لتكريم قرينته الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وبحسب “وام”، عبر سموه، في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس) اليوم، عن بالغ تقديره وامتنانه لرفيقة دربه، مؤكدا على دورها المحوري في حياته وعائلته ودولة الإمارات.

ووصف سموه الشيخة هند بأنها “أم الشيوخ”، مشيدا بخصالها الكريمة وعطائها الدائم؛ وقال سموه : ‏الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاء وحبا للخير، وهي عمود بيتي، وأساس أسرتي، وداعمي الأكبر طوال مسيرتي.

وأضاف سموه: ‏أمنيتي الأكبر يا هند، أن يحفظك الله ويسعدك ويديم بيننا المحبة، يا أول العمر وأجمله، ويا روح دبي، ونبضها، وفرحتها .

ودعا سموه، في ختام تدوينته، الجميع إلى الوفاء لمن يستحق الوفاء، مؤكدا على أهمية تقدير رفقاء الدرب، مستشهدا بقول النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ( خير الناس هو خيرهم لأهله ).