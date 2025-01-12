نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (19): أتلتيكو مدريد يستقبل أوساسونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، مباراتان في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، حيث يلتقي لاس بالماس مع خيتافي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب أتلتيكو مدريد مع أوساسونا الساعة 18:15.
النتائج المسجلة في الجولة (19)
رايو فاليكانو × سيلتافيغو 2-1
ريال مايوركا × برشلونة 1-5
أتلتيك بلباو × ريال مدريد 2-1
ديبورتيفو ألافيس × جيرونا 0-1
بلد الوليد × ريال بيتيس 1-0
إسبانيول × ليجانيس 1-1
إشبيلية × فالنسيا 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- ريال مدريد: 43 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 41 نقطة
3- برشلونة: 38 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 36 نقطة
5- فياريال: 30 نقطة
6- ريال مايوركا: 30 نقطة