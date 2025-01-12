الدوري الإسباني (19): أتلتيكو مدريد يستقبل أوساسونا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، مباراتان في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، حيث يلتقي لاس بالماس مع خيتافي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب أتلتيكو مدريد مع أوساسونا الساعة 18:15.

النتائج المسجلة في الجولة (19)

رايو فاليكانو × سيلتافيغو 2-1

ريال مايوركا × برشلونة 1-5

أتلتيك بلباو × ريال مدريد 2-1

ديبورتيفو ألافيس × جيرونا 0-1

بلد الوليد × ريال بيتيس 1-0

إسبانيول × ليجانيس 1-1

إشبيلية × فالنسيا 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- ريال مدريد: 43 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 41 نقطة

3- برشلونة: 38 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 36 نقطة

5- فياريال: 30 نقطة

6- ريال مايوركا: 30 نقطة