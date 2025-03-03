سيميوني: متحمس لمواجهة ريال مدريد .. ولا أفهم هذا المصطلح!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 03:55 مساءً - تحدث دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام ريال مدريد، غداً الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في مؤتمره الصحفي قبل المواجهة: “إنها مباراة مليئة بالاحترام أمام منافس كبير مثل ريال مدريد، أفهم أنهم يبادلوننا الاحترام بنفس الطريقة”.

وأضاف: “إنها مواجهة مذهلة ومهمة لمدينة مدريد، وفرصة رائعة لإسبانيا بضمان وجود فريق إسباني في ربع النهائي، وبالنسبة لنا، علينا أن نستمتع بها”.

وعن المرشح الأقرب للفوز، قال: “لا أفهم مفهوم المرشح للفوز، نحن نواجه فريقاً نحترمه، نعرف نقاط قوتنا وسنلعب بكل إمكانياتنا وسنحاول استغلال فرصنا لتشكيل الخطورة عليهم”.

وتابع: “متحمس للغاية للمباراة، وكأنها أول أيامي في أتلتيكو مدريد، لدي الرغبة نفسها التي شعرت بها عند بداياتي لقيادة الفريق إلى مكانة مهمة مع احترام قيمه وتاريخه”.

وعن المقارنة بين أتلتيكو مدريد مع ريال مدريد أو برشلونة: “لطالما وضعتهما في مكانتهما المستحقة بسبب تاريخهما العريق، أما نحن في حالة تطور مستمر، وهو أمر رائع للغاية”.

وبسؤاله “هل تسجيل الأهداف من الهجمات المرتدة يعتبر تطوراً؟”.. أجاب: “سعيد لأن جوليان ألفاريز يقدم أداءً مميزاً في استغلال تلك الهجمات، سنواصل تطوير أدائه بها”.

وعن المنافسة على لقب الدوري الإسباني، أوضح: “أركز على ما يجب أن أفعله الآن، لا يمكنني التفكير في اللقب لأن هناك مباريات متبقية، تركيزي الكامل منصب على مباراة الغد”.

أما عن قوة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، أتم: “هناك تاريخ كبير لهذا النادي بتلك البطولة، ما فعلوه شيء استثنائي ومذهل وغداً ستكون أمامنا فرصة جديدة لتحقيق نتيجة إيجابية ضدهم”.