العالم اليوم - غوارديولا متفائل باحتفاظ السيتي بلقب دوري أبطال أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 08:23 مساءً - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الإثنين، إن محاولة فريقه للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستكون أقل صعوبة من سعيه الطويل للفوز بأكبر مسابقة للأندية في القارة.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين بعد بسؤاله عن فرص سيتي في الاحتفاظ باللقب: "ستكون أسهل، الأصعب هو الفوز باللقب لأول مرة، هو لقب مذهل بالنسبة لنا لكنه لقب واحد فقط".

ومع ذلك قال غوارديولا إن على لاعبيه ألا يشعروا بالاسترخاء، مضيفا: "الفوز بدوري الأبطال أمر مذهل بالنسبة للنادي لكن كم عدد الفرق التي فازت بدوري الأبطال لمرة واحدة؟ فرق كثيرة، لم نحقق إنجازا بالفوز باللقب لمرة واحدة لكننا فخورون بلا شك".

كذلك قال غوارديولا إن الثلاثي جاك جريليش وجون ستونز وماتيوكوفاتشيتش الذين غابوا جميعا عن فوز سيتي 3-1 على مضيفه وست هام للإصابة يوم السبت لن يشاركوا غدا الثلاثاء، مضيفا: "أعتقد أنهم يشعرون بتحسن لكن لن يلعبوا غدا".

وأكمل: "أتمنى مشاركتهم أمام نوتينغهام فورست يوم السبت في الدوري الإنجليزي أو المباريات المقبلة لأننا نحتاج لذلك لعدم امتلاكنا تشكيلة كبيرة في اللحظة الحالية، انظروا كيف أثبتنا أنفسنا دونهم في المباريات الأخيرة، نأمل أن يعودوا قريبا لأننا بحاجة إلى المنافسة".

وفاز سيتي الموسم الماضي إلى جانب دوري الأبطال بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ليظفر بثلاثية تاريخية من الألقاب.