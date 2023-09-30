العالم اليوم - مقتل عنصر في حماس في هجوم على نقطة عسكرية إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر مقتل عنصر في حماس في هجوم على نقطة عسكرية إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 سبتمبر 2023 03:23 صباحاً - قُتل عنصر في حركة حماس مساء الجمعة في اشتباك مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر متطابقة.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أن محمد جبريل رمانة قضى "متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البيرة"، المدينة التوأم لرام الله، مشيرة إلى إصابة فلسطيني ثان بجروح، من دون إعطاء أي تفاصيل حول ظروف الواقعة.

من جهته أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن "مخربين" عمدوا إلى "إلقاء زجاجات حارقة نحو موقع عسكري بالقرب من بلدة بساغوت" المجاورة للبيرة.

وتابع البيان "رصدتهم قوة عسكرية كانت تهم بنشاط استباقي في المنطقة وأطلقت النار باتجاههم".

وأوضح البيان أن القوة العسكرية "تمكّنت من تحييد مخربين اثنين نقلا لتلقي العلاج"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.