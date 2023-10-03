نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الصومال بالقاهرة يشيد بالطفرة الرياضية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالطفرة الرياضية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك البنية التحتية الرياضية التي تؤهل مصر لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، معربا عن أمله في زيادة وتيرة التنسيق والتعاون بين الصومال ومصر في المجال الرياضي لخلق جيل جديد من الشباب والنشئ.

جاء ذلك، في بيان لسفير الصومال في القاهرة، عقب لقاء وزيري الرياضة المصري والصومالي الدكتور أشرف صبحي ومحمد جدي محمود، لبحث التعاون المشترك بين مصر والصومال في المجال الرياضي والشبابي.

وأكد سفير الصومال على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى حرص الصومال على أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين في المجالات الشبابية والرياضية وتبادل الخبرات في المجال الرياضي والشبابي والتدريب والخبرات الفنية والانشاءات الرياضية.

وثمن السفير الصومالي جهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتعزيز التعاون مع الصومال وكذلك رؤيته الثاقبة في دعم الشباب الصومالي.