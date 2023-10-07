نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعترف بوجود أسرى لدى حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد جيش الإحتلال الإسرائيلي، السبت، أن مقاتلي حركة حماس يحتجزون رهائن بينهم جنود رهائن في قطاع غزة، مهددًا بالقضاء على جميع الذين دخلوا إسرائيل.

ولم يذكر المتحدث عدد الأشخاص الذين تحتجزهم حماس، التي تحكم المنطقة الساحلية.

وظهر أشخاص في مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي يقال إنهم رهائن إسرائيليون.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:"الإرهابيون الذين دخلوا إسرائيل سيموتون".

وأطلقت الحركة آلاف الصواريخ على إسرائيل، السبت، بينما تقدم مسلحون فلسطينيون أيضًا إلى البلاد برًا وبحرًا وجوًا في الهجوم المفاجئ، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وفقًا لتقارير إعلامية، قتل العديد من الإسرائيليين في المستوطنات القريبة من حدود غزة.. وقيل إن بعض المهاجمين يحتجزون أشخاصًا كرهائن داخل المنازل.

وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وشنت ضربات انتقامية على قطاع غزة.

وتردد أن ما لا يقل عن 100 شخص في إسرائيل ونحو 200 في غزة قتلوا في هجمات، السبت، حتى الآن.