العالم اليوم - مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة اثنين في معارك بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 08:19 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة جنديين بجراح خطيرة في المعارك التي جرت ليلا في جنوب قطاع غزة.

وبمقتل هذا الرائد، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 523 ضابط وجندي، بينما يرتفع العدد منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 189، عدا الذين قتلوا بنيران صديقة أو على الجبهة الشمالية.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسم الضابط القتيل وهو الرائد نيتسان شاسلر ويبلغ من العمر 21 عاما، من عناصر الكتيبة 7155.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة جنديين بجروح خطيرة، أحدهما من الكتيبة ذاتها وآخر من كتيبة الهندسة.

بالأرقام: القتلى من الجنود الإسرائيليين

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 أكتوبر: 314

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة: 189

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الجبهة الشمالية: 9

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا بنيران صديقة أو "حوادث" في غزة والشمال: 29