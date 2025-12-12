العالم اليوم - روسيا تحسم معركة سيفيرسك.. وتدمر 90 مسيرة أوكرانية ليلا

انتم الان تتابعون خبر روسيا تحسم معركة سيفيرسك.. وتدمر 90 مسيرة أوكرانية ليلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 ديسمبر 2025 08:11 صباحاً - حسمت القوات الروسية معركة سيفيرسك، وسيطرت عليها بالكامل أمس الخميس، وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنود الروس بـ"تحرير" المدينة، وذلك خلال اجتماع في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "كان العدو يعتقد أن روسيا ستُهزم في هذه المنطقة عندما تستولي على سيفيرسك، لكنه فشل"، بحسب وسائل إعلام روسية.

كما أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقريره للرئيس بوتين، أنه "تم تحرير سيفيرسك".

وأعلن غيراسيموف أن القوات الروسية حررت قريتي كوتشيروفكا وكوريلوفكا.

تدمير 90 مسيرة أوكرانية

واليوم الجمعة، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 90 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية وعلى سواحل البحر الأسود خلال ساعات الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 90 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأردفت أن الدفاعات الجوية اعترضت "63 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و8 فوق مقاطعة ياروسلافل، و4 فوق مقاطعة موسكو، و3 فوق كل من مقاطعتي سمولينسك وتفير ومنطقة حوض البحر الأسود، و2 فوق كل من مقاطعتي تامبوف وتولا، وواحدة فوق كل من مقاطعتي أوريول وروستوف".

تدمير 4 مجموعات هجومية أوكرانية في سومي

من ناحية ثانية، أفادت مصادر عسكرية روسية بتدمير 4 مجموعات هجومية تابعة للواء 158 من القوات الأوكرانية، خلال محاولتها تنفيذ هجوم مضاد في مقاطعة سومي.

وقال المصدر إن الجيش الأوكراني حاول تحريك 4 مجموعات هجومية من اللواء 158 الآلي المنفصل نحو أليكسييفكا، ونتيجةً لاشتباك ناري واسع النطاق، تم تدمير جميع المجموعات القتالية المعادية".

استهدف قوات أوكرانية

وفي تطورات أخرى، استهدفت وحدات المدفعية الصاروخية الروسية مواقع القوات الأوكرانية على محوري كراسنوليمان في دونيتسك وفي محيط مدينة غوليابولي في وزابوريجيا.

أعلن الجيش الروسي أن طاقم راجمات الصواريخ "غراد" دمّر تجمعًا للأفراد والآليات التابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسنو-ليمان.

كما نفّذت وحدات المدفعية الصاروخية التابعة لمجموعة قوات "الشرق" ضربات استهدفت نقاطًا محصنة للقوات الأوكرانية في محيط غوليابولي بمنطقة زابوريجيا، ما أدى إلى تدمير مواقعها.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، لقطات تظهر جنودًا من القوات الأوكرانية وهم يستسلمون في ديميتروف (ميرنوغراد) في دونيتسك.

وأظهرت المشاهد المصورة الجنود الأوكرانيين وقد ألقوا أسلحتهم، يسيرون رافعي الأيادي باتجاه مقاتلي اللواء الخامس المنفصل للحرس الآلي تحت اسم "ألكسندر زاخارتشينكو"، العامل ضمن قوات مجموعة "المركز" الروسية.