العالم اليوم - الجيش الأميركي: تدمير مسيّرة ومركبة للحوثيين في اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 03:24 صباحاً - قالت القيادة الوسطى الأميركية، يوم السبت، إنها نجحت في تدمير مسيّرة ومركبة تابعة للحوثيين في اليمن.

وفي تحديث من القيادة الوسطى ليوم الجمعة، قال بيان: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة من تدمير طائرة بدون طيار ومركبة دعم واحدة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

وأضاف البيان: "تبيّن أن هذه الأنظمة تشكل تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وتابع: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".

وبدأ الحوثيون شن ضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر في نوفمبر الماضي.

ويقولون إن الضربات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من القطاع وتسببت في كارثة إنسانية.

وشنّ الحوثيون أكثر من 70 هجوما أغرقوا خلالها سفينتين واستولوا على واحدة، وقتلوا 3 بحارة على الأقل.