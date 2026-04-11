دبي تضع حدوداً للرحلات الجوية الدولية حتى 31 مايو

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 12:00 صباحاً - العربية نت_ أظهرت رسالتان أن دبي فرضت قيوداً على شركات الطيران الأجنبية بالسماح لها برحلة يومية واحدة فقط إلى مطاراتها حتى 31 مايو بسبب الأزمة الإيرانية، مما أثار مخاوف بشأن الإيرادات لدى شركات الطيران الهندية.

وفي رسالة إلى الحكومة الهندية في 31 مارس، طلب “اتحاد شركات الطيران الهندية”، الذي يمثل كبرى شركات الطيران “إنديجو” و”إير إنديا” و”سبايس جت”، من نيودلهي الضغط على سلطات دبي لرفع القيود.

وفي رسالة بريد إلكتروني خاصة موجهة إلى شركات الطيران في 27 مارس، اطلعت عليها ، قالت “مطارات دبي” إنه سيسمح لشركات الطيران برحلة ذهاب وإياب واحدة يومياً إلى “مطار دبي الدولي” و”مطار آل مكتوم الدولي” خلال موسم الصيف بين 20 أبريل و31 مايو.

وقال “اتحاد شركات الطيران الهندية” لحكومة نيودلهي إن القيود لا تطبق على شركات الطيران في دبي مثل “طيران الإمارات” و”فلاي دبي”، مما يخلق بيئة تنافسية غير متكافئة.

