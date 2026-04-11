نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها تدريجيًا إلى عدد من الدول العربية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 01:06 صباحاً - أعلنت شركة مصر للطيران في بيان لها اليوم الجمعة، أنه في ضوء مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدنى المعنية بدول الخليج العربى، سيتم بدء استكمال التشغيل التدريجي لبعض رحلاتها الجوية إلى كلٍ من (الشارقة، دبي، الرياض) بمعدل رحلة واحدة يوميا، ورحلتين يوميا إلى كلٍ من (أبوظبي، الدمام، عمان).

كما ذكرت الشركة أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 سيتم تشغيل رحلة واحدة يوميا إلي كلٍ من (أربيل، بغداد) بالعراق.

أما بالنسبة للدول الأتية (الكويت، الدوحة، البحرين، بيروت) جاري استخراج التصاريح اللازمة مع السلطات المعنية وسوف يتم موافاة عملاء الشركة بالمواعيد الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها تدريجيًا إلى عدد من الدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.