نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دول مجلس التعاون الخليجي تعقد اجتماعا وزاريا ولقاءات مع روسيا والهند والبرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الأمانة العامة في الرياض غدا اجتماع المجلس الوزاري الـ161 لمجلس التعاون الخليجي، وثلاثة اجتماعات وزارية مشتركة بين مجلس التعاون مع كل من روسيا والهند والبرازيل.

صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأنه سينعقد يوم غد الاثنين 9 سبتمبر 2024م، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اجتماع المجلس الوزاري الـ161 لمجلس التعاون، برئاسة محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، رئيس الدورة الحالية، للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وأضاف أنه سيعقد على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك السابع للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، بحضور سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، والاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الهند، بحضور سوبراهمانيام جايشانكر، وزير خارجية جمهورية الهند، والاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية البرازيل، بحضور ماورو فييرا، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأكد الأمين العام أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بمدينة الدوحة ديسمبر 2023م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

كما أشار بأن الاجتماعات المشتركة مع الجانب الروسي والهندي والبرازيلي، والتي ستنعقد كلا على حدة وعلى هامش اجتماع المجلس الوزاري الـ161، تأتي في إطار حرص دول المجلس على استكشاف وفتح آفاق جديدة للتعاون من جهة، وتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الدول والمنظمات في العالم من جهة أخرى، وأنه سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدة مواضيع في العديد من المجالات التي تخدم مصالح الأطراف المشتركة وتحقق الفوائد لشعوبهم.