ترامب يهدد فنزويلا: أعيدوا المجانين والمجرمين فورا وإلا ستدفعون الثمن

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الفنزويلية، متهمًا إياها بإرسال "مجرمين ونزلاء من مؤسسات عقلية" عمدا إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على "سوشيال تروث": "نريد من فنزويلا أن تقبل على الفور جميع السجناء والأشخاص من المؤسسات العقلية، والتي تشمل أسوأ ملاجئ مجنونة في العالم، الذين أجبرتهم القيادة الفنزويلية على دخول الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ترامب أن "الآلاف من المواطنين الأمريكيين أصيبوا أو قتلوا على يد هؤلاء الذين وصفهم بـ "الوحوش"، مطالبا بـ "طردهم فورا"، ومهددا فنزويلا بقوله: "أخرجوهم من بلدنا الآن، وإلا فإن الثمن الذي ستدفعه فنزويلا سيكون باهظا".

ولم تصدر حتى الآن أي ردود رسمية من الحكومة الفنزويلية على تصريحات ترامب، فيما يتوقع أن تثير هذه التصريحات ردود فعل دبلوماسية قوية، خاصة أنها تتضمن تهديدا مباشرا لدولة ذات سيادة.

كما يتوقع أن تواجه هذه التصريحات انتقادات من المعسكر الديمقراطي والناشطين في حقوق الإنسان، الذين يعتبرون أن الخطاب المتشدد لترامب تجاه المهاجرين قد يسهم في تأجيج المشاعر العنصرية وتبرير السياسات القمعية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء.