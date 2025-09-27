نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الأمن الدولي يرفض محاولة أخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مجلس الأمن الدولي تبني مشروع قرار من روسيا والصين لتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231، ما يمثل فشل المحاولة الأخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على طهران.

ولم يحظ مشروع القرار الروسي الصيني لتمديد رفع العقوبات على إيران بالأصوات اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن.

وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح الوثيقة، بينما عارضتها تسع دول، منها فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وامتنعت كوريا الجنوبية وغيانا عن التصويت. ويشترط لاعتماد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي تأييد تسعة أعضاء في المجلس، وعدم تصويت أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا) ضده.