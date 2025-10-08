العالم اليوم - اتفاق غزة يبلغ لحظات حاسمة.. ومؤشرات قوية على إعلان قريب

انتم الان تتابعون خبر اتفاق غزة يبلغ لحظات حاسمة.. ومؤشرات قوية على إعلان قريب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 08:17 مساءً - كشف مسؤول في البيت الأبيض لـ"دوت الخليج"، أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا، الأربعاء، في اجتماعات عُقدت في شرم الشيخ، ضمن جهود الدفع بـ"خطة ترامب" لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف المسؤول أن المفاوضات الفنية بلغت مرحلة حاسمة، معربا عن تفاؤل الإدارة الأميركية بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أمني إسرائيلي لـ"دوت الخليج" قرب التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الخطة، مشيرا إلى استكمال التجهيزات في قاعدة لواء غزة لاستقبال الرهائن.

وقال المصدر إن إسرائيل تصر على عدم قبول أي أفكار خارج خطة ترامب.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير المفاوضات، وسط ضغوط أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق أولي يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

هذا وكشفت القناة 14 الإسرائيلية أن "إسرائيل ستوّقع على المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال يومين"، مشيرة إلى أنه ستتم "مناقشة مسألة نزع سلاح حماس ونزع سلاح قطاع غزة لاحقا".

كما نقلت القناة 12 عن مصدر غير إسرائيلي مطّلع على تفاصيل المفاوضات قوله: "الوسطاء القطريون يعتقدون أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة".

وأشار المصدر إلى أن الهدف هو الإعلان عن الاتفاق هذا الأسبوع، والبدء في إطلاق سراح الرهائن الأسبوع المقبل.

من جهتها، ذكرت "إسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي: "لن نفرج عن مروان البرغوثي وقد نعلن عن الاتفاق الليلة أو غدا".

في غضون ذلك، صرحت حركة حماس بأن الوسطاء يبذلون جهودا مكثفة لإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط أجواء إيجابية تسود المحادثات.

من جانبه، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب لحضور توقيع الاتفاق في حال تم التوصل إليه.

وقال السيسي إنه يسمع أمورا مشجعة للغاية من المحادثات الجارية في شرم الشيخ لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن القاهرة تبذل جهودا لم تتوقف بهذا الشأن.