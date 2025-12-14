العالم اليوم - إطلاق نار في جامعة أميركية.. وأنباء عن سقوط جرحى وقتيلين

انتم الان تتابعون خبر إطلاق نار في جامعة أميركية.. وأنباء عن سقوط جرحى وقتيلين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 03:23 صباحاً - قالت الشرطة الأميركية إن هناك العديد من الضحايا الذين أصيبوا بالرصاص بعد الإبلاغ عن وجود مسلح نشط في جامعة براون يوم السبت.

وأكد بريت سمايلي، عمدة مدينة بروفيدنس، في مؤتمر صحافي "وفاة شخصين بعد ظهر اليوم، وهناك ثمانية مصابين حالتهم حرجة"، مضيفا أنه "ليس لدينا مطلق نار قيد الاحتجاز حتى الآن".

وأفادت الجامعة في بيان لها بأن "إطلاق نار يجري بالقرب من قسم باروس أند هولي"، مشيرة إلى أن "عناصر شرطتي براون وبروفيدنس موجودون في الموقع"، بالإضافة إلى فرق الإسعاف.

ودعت الجامعة الطلاب والموظفين إلى الاحتماء.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على "تروث سوشيال": "لقد أُبلغتُ بحادثة إطلاق النار التي وقعت في جامعة براون بولاية رود آيلاند. يتواجد مكتب التحقيقات الفيدرالي في الموقع".

من جانبها، قالت شبكة "فوكس نيوز"، إن مطلق النار أو مطلقي النار في جامعة براون "لا يزالون طلقاء" مع استمرار عمليات البحث والتفتيش الأمني.

وحسبما ذكر مراسل "دوت الخليج" في واشنطن، فإنه تم إعلام الطلاب في الجامعة عبر رسائل عاجلة بوجود إطلاق نار قرب كلية الهندسة، وطلب منهم إغلاق الأبواب، والاحتماء في أماكن آمنة.