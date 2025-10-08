نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفيد مانديلا يربط معاناة جنوب إفريقيا بالقضية الفلسطينية ويدين الهجوم على أسطول الصمود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ربط نكوسي مانديلا حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، بين معاناة الشعب الفلسطيني وتجربة بلاده خلال فترة الفصل العنصري، مؤكدًا أن "الماضي والتاريخ متشابهان" بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في "أسطول الصمود العالمي لدعم غزة"، حيث كشف تعرض الأسطول لهجوم إسرائيلي "في المياه التونسية"، قائلا: "بعض المراكب، مثل مركبنا، تم قصفها في أراضي دولة مستقلة ذات سيادة هي تونس".

واعتبر مانديلا هذا الهجوم دليلا على أن "النظام العنصري الإسرائيلي يتصرف بإفلات كامل من العقوبة"، منددًا بعدم تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

كما وجه انتقادا للحكومة المصرية داعيا إياها إلى "فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية بحرية إلى غزة"، مشيدا في المقابل بدور تونس التي استقبلت الأسطول "بالأحضان" ووصفها بأنها كانت "محطة للانطلاق إلى غزة".

وأشاد مانديلا الحفيد بنجاح الأسطول في تحقيق "روح الوحدة الإفريقية"، معربا عن تقديره للدور التركي ولجهود جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في نقل المساعدات.

وكان أسطول "الصمود" المكون من أكثر من 40 سفينة تابعة لدول مختلفة قد انطلق من تونس متجها نحو غزة في منتصف سبتمبر. وأكد المشاركون في المهمة أن هدفها كان كسر الحصار على القطاع وتوصيل المساعدات الإنسانية إليه.

وقد صرحت السلطات الإسرائيلية مرارًا أنها تعتبر تحركات الناشطين استفزازية ولن تسمح لسفنهم بالاقتراب من شواطئ غزة. وفي النهاية، تم اعتراض الأسطول من قبل سفن البحرية الإسرائيلية، وتم احتجاز جميع الناشطين - أكثر من 400 شخص - ونقلهم إلى السجون الإسرائيلية.