رفع درجة التأهب في السجون الإسرائيلية وسط استعدادات لتنفيذ صفقة التبادل

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش وضع وحدات خاصة في حالة تأهب استعدادا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، كما تلقت مصلحة السجون الإسرائيلية أوامر بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن الجيش وضع وحدات خاصة في حالة تأهب بغزة لاحتمال إطلاق الأسرى الإسرائيليين قبل يوم غد الاثنين.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وأوضحت أن السلطات بدأت نقل الأسرى من 5 سجون إسرائيلية إلى المرافق المخصصة للإفراج عنهم.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر وصفها بالمطلعة أن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين تضم 195 أسيرا محكوما عليهم بالمؤبد، وأضاف أن جهاز الشاباك فرض فيتو على نحو 100 اسم واستبعد 25 من القيادات البارزة.

ونقلت إسرائيل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم مطلع الأسبوع الوشيك من السجون التي قبعوا فيها إلى سجني "عوفر" غرب رام الله "وكتسيعوت" في النقب، وذلك تمهيدا لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ومن المقرر أن يتم نقل الأسرى المفرج عنهم من سجن "عوفر" إلى الضفة الغربية المحتلة، فيما سيتم نقل الأسرى من سجن "كتسيعوت" إلى قطاع غزة ومصر.

وسيتم تبادل الأسرى بين الجانبين بواسطة طواقم الصليب الأحمر من دون أي مراسم علنية أو تغطية إعلامية، على أن يرافقها وفد مصري إلى سجني "عوفر" و"كتسيعوت" من أجل التأكد من هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

وسيكون ذلك بالتوازي مع قيام حركة حماس بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لديها دفعة واحدة، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن ذلك سيتم يوم الإثنين المقبل، وذلك ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة.

وذكرت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان مشترك مساء الجمعة، أن الاحتلال أجهض الإفراج عن عدد كبير ومهم من قيادات الحركة الأسيرة، وذلك خلال المفاوضات غير المباشرة التي جرت في شرم الشيخ.

ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية الجمعة أسماء الأسرى ذوي الأحكام المؤبدة المقرر الإفراج عنهم، فيما لم يصدر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية أية قائمة بأسماء الأسرى حتى كتابة هذه السطور.

وتشمل صفقة التبادل الإفراج عن نحو 250 أسيرًا محكومًا عليهم بالمؤبد ونحو 1700 أسير من قطاع غزة احتجزوا بعد السابع من أكتوبر 2023.