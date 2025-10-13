نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة التركية تؤكد مشاركة أردوغان في قمة شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيشارك في قمة شرم الشيخ للسلام الخاصة بقطاع غزة، يوم الإثنين.

وقال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، يوم الأحد، إن "رئيس بلادنا رجب طيب أردوغان، بناء على دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزور شرم الشيخ يوم 13 أكتوبر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام التي ستكون مكرسة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

ومن المخطط له أن يلقي أردوغان كلمته في أثناء القمة وأن يجري مشاورات مع قادة الدول المشاركة.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أن قمة شرم الشيخ للسلام الخاصة بقطاع غزة ستعقد بمبادرة من الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب يوم 13 أكتوبر بمشاركة زعماء أكثر من 20 دولة.