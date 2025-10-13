نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الأمن الفلسطيني يثأر للشهيد صالح الجعفراوي ورفاقه.. تصفية المتورطين في جرائم الغدر والتعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر أمنية إن الأجهزة الأمنية تسيطر بالكامل على المليشيا المسلحة في مدينة غزة وتنفذ عملية تمشيط شاملة.

وأضافت بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 60 عنصرا من المليشيا وتنقلهم لمواقع آمنة لاستكمال التحقيق معهم.



وأفادت المصادر الأمنية بمقتل عدد من المتهمين بإعدام نازحين والتعاون مع الاحتلال خلال اشتباكات مع المليشيا في غزة.

ارتقى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، مساء الأحد، خلال تغطيته لاشتباكات مسلحة اندلعت في حي الصبرة بمدينة غزة، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر وصفها شهود عيان بأنها "خارجون عن القانون"، وفقًا لما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام. الذي أكد وصول جثمانه إلى مستشفى المعمداني.

من هو صالح الجعفراوي؟ أبرز 5 معلومات عنه

صالح عامر الجعفراوي، وُلد في 22 نوفمبر 1998 في قطاع غزة، وعمره عند الاستشهاد 26 عامًا.

صحفي ومصور فلسطيني، ناشط على منصات التواصل الاجتماعي، اشتهر بتوثيق معاناة المدنيين في غزة.

تجاوز عدد متابعيه ثلاثة ملايين شخص على إنستغرام، إضافة لمتابعين على إكس ويوتيوب، وأصبح مصدرًا أساسيًا لفهم واقع غزة.

استشهد يوم الأحد، 12 أكتوبر 2025، في حي الصبرة بمدينة غزة.