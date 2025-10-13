العالم اليوم - "ولدت في الليموزين".. كواليس مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ

انتم الان تتابعون خبر "ولدت في الليموزين".. كواليس مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، الجمعة، أن مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة شرم الشيخ "وُلِدت في الليموزين الرئاسية لدونالد ترامب".

وقال مراسل "أكسيوس"، نقلا عن مصدر مطلع: "رحلة نتنياهو إلى المؤتمر في شرم الشيخ وُلدت خلال رحلة الرئيس ترامب مع نتنياهو في الليموزين الرئاسية من مطار بن غوريون إلى الكنيست".

وأضاف: "عندما تحدثتُ مع الرئيس ترامب أثناء وجوده على متن الطائرة في طريقه إلى إسرائيل، لم يكن يعلم أن نتنياهو لم يُدعَ إلى المؤتمر، وقال إن المصريين هم من كانوا مسؤولين عن الدعوات".

وتابع: "خلال الرحلة في الليموزين إلى الكنيست، قال ترامب لنتنياهو إنه من الأفضل أن يحضر"، وأشار المصدر إلى أن نتنياهو وافق.

وقال مسؤول أميركي كبير إن الرئيس ترامب بدأ بعد ذلك بالوساطة بين السيسي ونتنياهو، اللذين لم يتحدثا منذ بداية الحرب في غزة.

وأضاف: "اتصل ترامب بالرئيس المصري وطلب منه أن يدعو نتنياهو إلى القمة. وبعد وقت قصير، اتصل السيسي بنتنياهو ودعاه".

وأعلنت الرئاسة المصرية، الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا تليفونيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء تواجده في إسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدث أيضا مع الرئيس، وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام التي سوف يشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وفي السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه من المرجح أن يسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى شرم الشيخ على متن طائرة ترامب ويعود بطائرة إسرائيلية.