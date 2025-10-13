نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جيش الاحتلال: الدفعة الثانية من المحتجزين تصل إلى إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وصول الدفعة الثانية من المحتجزين الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية، حسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المتفق عليها في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تشمل الإفراج عن مجموعات من الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن عمليات النقل والتسليم تمت تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي، لضمان سلامة جميع الأطراف، وسط متابعة دقيقة من السلطات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية.