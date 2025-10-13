نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وصول أول حافلة تقل أسرى فلسطينيين إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل اليوم الاثنين، بوصول أول حافلة تقل أسرى فلسطينيين إلى قطاع غزة، وذلك في إطار إجراءات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وتأتي هذه الخطوة بعد تسليم إسرائيل الدفعات الأولى من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر، تمهيدًا لإتمام الإفراج عن أكثر من 2000 معتقل فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية منذ أعوام، حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وتجري عملية النقل تحت إشراف دولي، لضمان سلامة الأسرى، وسط متابعة دقيقة من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، فيما تترقب العائلات لحظة لقاء ذويهم بعد سنوات من الاحتجاز.