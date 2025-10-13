نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في قمة السلام التي تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي هذه القمة في إطار الجهود الدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي.

توافد قادة العالم على القمة

يتوافد على شرم الشيخ قادة وزعماء دول العالم للمشاركة في القمة، منهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وتهدف القمة إلى تعزيز جهود إحلال السلام في غزة وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى بحث سبل دعم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، مع التركيز على التعاون الدولي بين الأطراف المعنية.