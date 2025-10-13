نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شاهد القبعات الحمراء في الكنيست.. دلالة على الاحتفاء بقدوم الرئيس الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد لافت أثار اهتمام وسائل الإعلام العالمية، ظهر عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي وهم يرتدون قبعات حمراء تحمل عبارة "ترامب رئيس السلام"، تزامنًا مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي خلال زيارته الرسمية إلى القدس، قادمًا من مطار بن جوريون.

الحدث لم يكن مجرد تعبير عن ترحيب بروتوكولي، بل حمل دلالات سياسية عميقة حول طبيعة العلاقة بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، خاصة في ظل الدعم الواسع الذي حظيت به إسرائيل من إدارة ترامب خلال فترة رئاسته.

قبعات حملة ترامب الانتخابية

القبعات التي ارتداها النواب الإسرائيليون تشبه إلى حد كبير قبعات حملة ترامب الانتخابية الشهيرة التي حملت شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهو ما أضفى على المشهد بعدًا رمزيًا يوحي بتبني الخطاب السياسي نفسه الذي قاد ترامب إلى البيت الأبيض، وإسقاطه على العلاقة مع إسرائيل.

هذا التقليد العلني لشعار ترامب يُفهم على أنه رسالة شكر وولاء سياسي من الكنيست لشخص الرئيس الأمريكي، الذي ما دام وصفته الأوساط الإسرائيلية بأنه "الأكثر دعمًا لإسرائيل في التاريخ الحديث"، خاصة بعد قراراته المثيرة للجدل مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

لافتات ترحيب

ووفقًا لتقارير إعلامية، من بينها شبكة CNN الأمريكية، فقد انتشرت لافتات ترحيب بالرئيس ترامب على طول الطريق المؤدي إلى مبنى الكنيست، حملت عبارات شكر وتقدير لمواقفه تجاه إسرائيل، ما يعكس حالة احتفاء رسمية وشعبية بزيارته التي تُعد الأولى من نوعها منذ عام 2008، حين ألقى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب خلال الزيارة بعائلات الأسرى الإسرائيليين، قبل أن يلقي كلمته أمام أعضاء الكنيست، وهي خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى تعزيز صورته كحليف لإسرائيل في ملفاتها الأمنية والسياسية، وفي الوقت نفسه، إلى توجيه رسالة للعالم العربي حول طبيعة التحالف الأمريكي–الإسرائيلي المتجذر.

وبذلك، لم تكن القبعات الحمراء مجرد زينة أو رمزًا عابرًا في قاعة البرلمان، بل تعبيرًا بصريًا مكثفًا عن تقدير سياسي ووجداني لشخص ترامب، وعن استمرار التماهي بين الخطاب السياسي الإسرائيلي والأمريكي في عهد من يُلقب هناك بـ "رئيس السلام".