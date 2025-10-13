نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | نتنياهو يلغي زيارته إلى قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إلغاء زيارته المقررة إلى مدينة شرم الشيخ، حيث كانت ستُعقد قمة السلام الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء القرار بعد عدة مشاورات داخلية في الحكومة الإسرائيلية، في وقت تتوافد فيه باقي قادة وزعماء دول العالم للمشاركة في القمة، التي تهدف إلى ترسيخ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ولم تُصدر الحكومة الإسرائيلية بعد أي تفاصيل إضافية حول الأسباب الرسمية لإلغاء زيارة نتنياهو أو ما إذا كان سيشارك عبر وسائط أخرى، في حين يواصل المشاركون الآخرون التحضيرات لعقد جلسات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش القمة.