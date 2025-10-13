نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نتنياهو يهدي ترامب حمامة ذهبية خلال زيارته للكنيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حمامة ذهبية أثناء تواجده في الكنيست الإسرائيلي، في لفتة رمزية تعكس السعي لتعزيز مسار السلام في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا اللقاء قبل توجه ترامب إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام، التي تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، بهدف تعزيز جهود إحلال السلام وترسيخ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يستعرض ترامب خلال القمة المرحلة الثانية من مبادرته للسلام، والتي تتضمن خطوات لإعادة إعمار غزة، وضمان أمن إسرائيل، بالإضافة إلى نشر بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، في إطار سعيه لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.