أحمد جودة - القاهرة - فيديو كامل من جنازة صالح الجعفراوي.. دموع الغزيين تودع صوت الحقيقة

نشر المصور الصحفي الفلسطيني ناهض حجاج، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق لحظة تشييع جثمان الصحفي الشهيد صالح الجعفراوي، الذي ارتقى أثناء تغطيته الميدانية للأحداث في قطاع غزة. وقال حجاج في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: «وداعًا صالح.. إلى رحمة الله يا بطل، كفيت ووفيت».

الفيديو أظهر الجموع الغفيرة من أهالي غزة وهي تؤدي صلاة الجنازة على روح الجعفراوي، وسط هتافات حزينة عبّرت عن تقديرهم لموقفه وشجاعته خلال نقل الحقيقة على مدار عامين من الحرب.

اللحظات الأخيرة.. صور تشييع الشهيد صالح الجعفراوي وسط دموع الغزيين

آلاف الفلسطينيين يودعون صالح الجعفراوي بالدموع والهتافات

خرج آلاف المشيعين من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث تم تشييع الجثمان إلى ميدان الشهداء، وسط مشهد مؤثر عمّته الدموع والدعاء. وردد المشاركون عبارات مؤثرة مثل: «بالروح بالدم نفديك يا صالح»، في لحظة وداع جسدت حجم المحبة التي حظي بها بين أبناء وطنه وزملائه الصحفيين.

الجموع التي شاركت في الجنازة أكدت أن الجعفراوي لم يكن مجرد مراسل، بل صوت غزة الحر الذي نقل الحقيقة رغم المخاطر والقصف المستمر.

اختفاء ثم استشهاد.. قصة آخر تغطية للجعفراوي

وبحسب مصادر محلية، فقد فُقد الاتصال بالصحفي صالح الجعفراوي منذ صباح الأحد أثناء تغطيته الميدانية في مدينة غزة، قبل أن تُعلن عائلته نبأ استشهاده في ساعات المساء.

شقيقته نعتته في منشور مؤثر قالت فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله»، لتؤكد خبر استشهاده بعد أن كان مصدر أمل وصمود لأهل غزة والعالم العربي طوال أيام العدوان.

صالح الجعفراوي.. صوت غزة الذي لم يصمت حتى اللحظة الأخيرة

الجعفراوي، الذي اشتهر بتغطيته اليومية على مدار أكثر من 700 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة، كان رمزًا للمثابرة والمهنية في نقل الواقع الإنساني والمعاناة اليومية لأبناء القطاع.

ورغم نجاته من القصف مرات عديدة، جاء استشهاده بعد ساعات فقط من احتفاله بوقف الحرب، في مفارقة مؤلمة هزّت الرأي العام العربي والفلسطيني.