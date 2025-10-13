نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب أمام الكنيست: حان الوقت لتحويل انتصارات إسرائيل إلى سلام واستقرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت شبكة ABC News الأمريكية مقتطفات من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة أمام الكنيست الإسرائيلي، والتي من المقرر أن يلقيها خلال ساعات.

وقال ترامب في كلمته: "لقد انتصرت إسرائيل بكل ما يمكن تحقيقه بقوة السلاح. والآن، حان الوقت لترجمة هذه الانتصارات ضد الإرهابيين في ساحة المعركة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في السلام والازدهار للشرق الأوسط بأكمله".

وأكد الرئيس الأمريكي على أهمية استقرار قطاع غزة، مضيفًا: "يجب أن ينصب تركيز سكان غزة بالكامل على استعادة أسس الأمان والكرامة والتنمية الاقتصادية، حتى يتمكنوا أخيرًا من عيش حياة أفضل يستحقها أطفالهم".

وتأتي كلمة ترامب قبيل توجهه إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام الدولية، والتي يشارك فيها عدد من قادة العالم بهدف تعزيز جهود إحلال السلام وترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة، مع التركيز على إعادة إعمار القطاع ودعم التنمية المستدامة فيه.