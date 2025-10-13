نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ بسبب قرب بداية العيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو لن يتمكن من حضور قمة شرم الشيخ للسلام المقرر انعقادها اليوم في مصر، وذلك نظرًا لقرب موعدها من بداية العيد.

وكان نتنياهو تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في المؤتمر، وشكر الرئيس الأمريكي على الدعوة، مؤكدًا تقديره لجهوده في توسيع جهود السلام في المنطقة، والتي وصفها بأنها "السلام من خلال القوة".

ويأتي هذا القرار في وقت تترقب فيه قمة شرم الشيخ مشاركة عدد من قادة العالم لتعزيز جهود إحلال السلام في قطاع غزة وترسيخ اتفاق وقف الحرب، في ظل استمرار الترتيبات الدولية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.