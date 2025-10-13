نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تشارك في قمة شرم الشيخ للسلام بوفد برئاسة وزير الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المملكة العربية السعودية عن مشاركتها في قمة شرم الشيخ للسلام التي تُعقد اليوم برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز جهود السلام في المنطقة.

وسيمثل المملكة في القمة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، على رأس الوفد السعودي، حيث يُتوقع أن يشارك في المناقشات الهادفة إلى دعم الحلول السياسية المستدامة في الشرق الأوسط، والتأكيد على أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتأتي مشاركة السعودية ضمن جهود عربية ودولية متضافرة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفتح صفحة جديدة من التعاون والتفاهم بين الأطراف المعنية لإنهاء النزاعات المستمرة وتعزيز السلام الإقليمي.