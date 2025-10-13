نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول 88 أسيرًا فلسطينيًا محررًا من ذوي الأحكام المؤبدة إلى رام الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل 88 أسيرًا فلسطينيًا محررًا من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية إلى رام الله، بعد الإفراج عنهم من قبل السلطات الإسرائيلية من سجن "عوفر".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر محلية، بأن حافلتين ومركبة إسعاف تابعة للصليب الأحمر الدولي أقلت الأسرى المحررين إلى قصر رام الله الثقافي، حيث كان مئات من ذويهم في انتظارهم لاستقبالهم.

وأشار الصليب الأحمر إلى أن عددًا كبيرًا من الأسرى المفرج عنهم من كبار السن ويعانون أوضاعًا صحية صعبة، مما استدعى توفير الرعاية الطبية الفورية لهم عند وصولهم.

وفي سياق متصل، أكدت القناة 13 العبرية أن جميع الأسرى الإسرائيليين الـ20 الذين كانوا محتجزين لدى حركة حماس أصبحوا خارج قبضتها، فيما أشارت قناة كان العبرية إلى أن سيارات الصليب الأحمر تتجه إلى نقطة الجيش الإسرائيلي لتسليم 13 أسيرًا إسرائيليًا.