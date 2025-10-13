نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من مستشفى الشفاء إلى ميدان الشهداء.. صور جنازة صالح الجعفراوي تهز القلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صور توثق وداع غزة للصحفي صالح الجعفراوي في جنازة مهيبة

هزّت صور جنازة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي قلوب الملايين في العالم العربي، بعدما تم تشييعه ظهر اليوم من ساحة مستشفى الشفاء بمدينة غزة إلى ميدان الشهداء، وسط حضور شعبي واسع وهتافات حزينة تودع صوت الحقيقة الذي نقل معاناة غزة طيلة عامين من العدوان الإسرائيلي المستمر.

وداع يليق بصوت الحقيقة

شهدت شوارع غزة موكبًا مهيبًا شارك فيه آلاف المواطنين لتشييع جثمان الصحفي صالح الجعفراوي، الذي استشهد أثناء تغطيته الميدانية للأحداث، بعد ساعات فقط من ظهوره مبتسمًا ومبتهجًا بخبر وقف الحرب.

ورفع المشاركون في الجنازة صور الشهيد مرددين هتافات: "بالروح بالدم نفديك يا صالح"، في مشهد يعكس حجم الحب والتقدير الذي ناله الجعفراوي بين أبناء شعبه والعالم العربي، بعد أن أصبح أحد أبرز الوجوه الصحفية في تغطية العدوان على غزة.

لحظات مؤثرة في وداع الجعفراوي

وتداول نشطاء ومصورون فلسطينيون، بينهم الصحفي ناهض حجاج، صورًا ومقاطع مؤثرة من الجنازة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت جثمان الشهيد ملفوفًا بالعلم الفلسطيني، يرتدي درعه الصحفي، في وداع رمزي لصوتٍ لم يتوقف يومًا عن نقل الحقيقة.

وأكد حجاج في منشور عبر حسابه على إنستجرام: "وداعًا صالح.. إلى رحمة الله يا بطل، كفيت ووفيت."

استشهاد بعد صمود 735 يومًا من التغطية

يُذكر أن الجعفراوي كان من أبرز المراسلين الميدانيين في غزة، وواصل نقل الأحداث لمدة 735 يومًا متتالية منذ بدء العدوان، متحديًا القصف ونقص الإمكانيات وحتى الحملات الإعلامية المضللة.

وقد انقطعت الاتصالات معه قبل إعلان استشهاده رسميًا ليلة أمس، بعدما أكدت شقيقته الخبر في رسالة مؤثرة قالت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله."

صور الجنازة تروي ما لا يُقال

الصور التي خرجت من مستشفى الشفاء وثّقت لحظة توديع الجعفراوي بين زملائه وأهله وأبناء شعبه، في مشهد حمل مزيجًا من الألم والفخر، وجعل اسمه يتصدر محركات البحث في فلسطين والعالم العربي، بعد أن تحوّل إلى رمزٍ للصحافة الحرة في زمن الحرب.